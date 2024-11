Dilei.it - Giorgia a Salerno per il Capodanno in piazza. Tutti i dettagli

È davvero un periodo felice e ricco di soddisfazioni per: la cantante, già conduttrice apprezzatissima di XFactor, sarà la stella della serata del 31 dicembre 2024 e animerà, insieme allo speaker radiofonico Pippo Pelo, l’evento della Notte di San Silvestro.La serata di festa che darà il benvenuto al nuovo anno si terrà nella meravigliosadella Libertà ae vedrà, ovviamente, non solo la presenza dello speaker radiofonico salernitano Pippo Pelo alla conduzione, ma anche la voce unica e inconfondibile diche regalerà al pubblico i suoi più grandi successi.aldi: il benvenuto al 2025Grande attesa per la serata evento di2024 a: la notizia della presenza diaccanto a Pippo Pelo, riconfermato al timone della serata dopo il grande successo dello scorso anno, ha subito mandato in visibilio i fan della cantante e l’evento si preannuncia davvero scoppiettante.