Ilfattoquotidiano.it - Fine vita, via libera dell’Asl a Laura Santi: cinquantenne malata di sclerosi, chiedeva dal 2022 di poter accedere al suicidio assistito

Sono serviti due anni di denunce e diffide, un ricorso d’urgenza e un reclamo affinchédi Perugia affetta dal 2014 da una forma progressiva e avanzata dimultipla, ottenesse l’autorizzazione adalmedicalmente. Giovedì 14 novembre, infatti, la commissione medica dell’azienda sanitaria Ausl Umbria 1 ha attestato la sussistenza di tutti e quattro i requisiti stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo: la donna è capace di autodeterminarsi, affetta da una patologia irreversibile, provata da sofferenze fisiche e psicologiche ritenute intollerabili e dipendente da trattamenti di sostegnole. Quest’ultimo requisito inizialmente non le era stato riconosciuto, ma l’orientamento della commissione è cambiato grazie all’interpretazione estensiva adottata dalla Corte costituzionale nella sentenza 135 del luglio 2024, secondo cui devono essere considerate “trattamenti di sostegnole” tutte quelle procedure “necessarie in concreto a assicurare l’espletamento di funzionili del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte in un breve lasso di tempo”.