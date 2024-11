Ecco chi è davvero Inquadrano una tifosa durante la partita ed è subito il boom per la 24enne

Leggi su Caffeinamagazine.it

Da una parte l’Olympiacos di Atene, dall’altra l’ASVEL Villeurbanne. È unadi Eurolega e il parquet del Peace and Friendship Stadium è bollente. Si soffre sugli spalti, si soffre in campo. Le squadra si fronteggiano a viso aperto: colpo su colpo, canestro contro canestro. A pochissimo dalla sirena del quarto quarto il punteggio è in perfetta parità: 84 a 84. La panchina dell’Olympiacos chiama il time out, le telecamere vanno ad ascoltare la catechesi del coach, poi si sollevano e cercano tra il pubblico.>> “Sai qualcosa di me ed Helena?”. Grande Fratello: Lorenzo si guarda intorno, parla con Giglio e si fa scoprire: cosa stava nascondendo con la PrestesE lì, in mezzo alla folla, la regia pesca una ragazza con i capelli scuri e gli occhi celesti. Pochi secondi che nell’epoca dei social e delle contemporaneità perenne diventano eterni, ed entrano in un loop temporale dove vengono replicati migliaia e migliaia di volte.