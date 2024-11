dottor Marco Antonio Procopio il chirurgo estetico indagato quanti quanti anni in caso di arresto?

Leggi su Citypescara.com

NotizieIn Italia, la responsabilità penale dei medici è regolata dalla Legge 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco, che disciplina la colpa medica e le relative sanzioni. Se dalle indagini emergesse che il decesso di Margaret Spada è attribuibile a negligenza, imprudenza o imperizia da parte delpotrebbe essere accusato di omicidio colposo. Secondo l’articolo 589 del Codice Penale italiano, l’omicidio colposo è punito con la reclusione da 6 mesi a 5. Tuttavia, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro, la pena è aumentata, prevedendo la reclusione da 2 a 7.È importante sottolineare che, al momento, le indagini sono in corso e non è stata ancora accertata una responsabilità penale definitiva.