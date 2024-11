Velvetmag.it - Dossieraggio, chi sono i vip spiati dalla ‘banda’ scoperta dalla Dda di Milano

Cianche il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, suo figlio Geronimo e l’ex premier Matteo Renzi nel mirino delcon i dati rubati alle banche dati. Una vicenda che è esplosa in questi giorni a seguito dell’inchiesta della Dda die della Dna, la Direzione nazionale antimafia.Fra gli indagati c’è Enrico Pazzali, il presidente di Fiera. In base a intercettazioni pubblicate online da Adnkronos, il 19 maggio del 2023 Pazzali chiede alla presunta associazione a delinquere, composta da hacker ed ex poliziotti, di realizzare un report sul presidente del Senato. All’interlocutore che gli risponde il presidente di Fieradice: “fammene un’altra.Ignazio La Russa!“.Matteo Renzi e Ignazio La Russa. Foto Ansa/Claudio PeriIl timore di intercettare RenziIntercettato in via Pattari a, sede della società privata di investigazioni Equalize di cui è socio di maggioranza, Pazzali aggiunge: “E metti anche un altro se c’è .