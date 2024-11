Oasport.it - Cosa serve a Sinner per vincere il girone delle ATP Finals contro Medvedev

Jannikè ufficialmente qualificato alle semifinaliNitto ATP2024: sufficiente all’azzurro il primo set vinto dall’australiano Alex de Minaurlo statunitense Taylor Fritz, con quest’ultimo che ha poi vinto il match con l’oceanico in tre partite.L’azzurro, in questo modo, è già certo di avere al termine del, anche in caso di sconfittail russo Daniil, a parità di vittorie, una percentuale di set vinti migliore di quella dello statunitense, il quale con 4 set vinti e 3 persi ha chiuso ilal 57.14%.Anche in caso di sconfitta in due set, infatti,con 4 set vinti e 2 persi si attesterebbe a quota 66.67%: con questa eventualità, però, l’azzurro finirebbe al secondo posto, dato chevincendo in due set arriverebbe a sua volta a 4 set vinti e 2 persi, al 66.