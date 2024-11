Cultweb.it - Chi ha inventato il rasoio usa e getta?

Leggi su Cultweb.it

Ilusa eè uno degli oggetti più utilizzati nella quotidianità e, di fatto, una delle invenzioni maggiormente efficaci del XX secolo. Ma a chi si deve questa idea? Tutto ha inizio con King Camp Gillette, un imprenditore americano, che ha cominciato la sua carriera come venditore di tappi da bottiglia. Ed è stato proprio durante una di queste vendite che ha avuto l’idea rivoluzionaria: creare un prodotto di consumo che si usasse una volta sola e poi sisse via. Un concetto innovativo per l’epoca, ma che Gillette ha intuito avrebbe potuto rivoluzionare il mercato.L’oggetto prescelto, dunque, è stato il. Ma per quale motivo? All’inizio del Novecento, radersi era un’operazione lunga e pericolosa. I rasoi erano affilati a mano e richiedevano molta abilità per evitare tagli.