Calcio a 5 Audax di nuovo a Senigallia con la capolista

Sabato 16 novembre torna la serie A2, coi giallorossi che ospitano il Prato, 14 Novembre 2024 – Sesta giornata in serie A2 dia 5 per l’1970reduce da tre sconfitte consecutive.I giallorossi alle 15 di sabato 16 novembre, con ingresso a offerta, ospitano il Montebianco Prato.Nell’ultima partita la squadra di mister Petrolati ha perso 4-2 in trasferta contro il Grifoni.Queste le partite della sesta giornata di andata:1970-Montebianco PratoAtlante Grosseto-Kappabi Potenza PicenaNew Real Rieti-Bulldog LucreziaImolese-RussiFutsal Pontedera-Real FabbricaRiposa GrifoniClassifica dopo 5 giornate:Real Fabbrica Roma, Montebianco Prato 12; Russi, Grifoni, Lucrezia 9; Imolese 7; New Real Rieti 4;1970, Kappabi Potenza Picena, Atlante Grosseto 3; Futsal Pontedera 1.