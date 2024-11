Inter-news.it - Bisseck rinnova con l’Inter e fa +5! Come cambia il suo ingaggio – CdS

ha già firmato l’accordo conper il rinnovo e il club a breve ufficializzerà il tutto. Questo prolungamento,sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, prevede un sensibile adeguamento dell’. Ecco tutti i dettagli. TUTTO FATTO – Yann, arrivato nell’estate del 2023, si è progressivamente affermatoelemento di valore per la retroguardia nerazzurra. La sua capacità di adattarsi ai ritmi e alle esigenze tattiche del calcio italiano ha convinto l’allenatore Simone Inzaghi, che lo ha schierato con maggiore frequenza in Serie A e nelle competizioni europee. Grazie a un profilo atletico imponente e a doti tecniche versatili,rappresenta non solo un investimento immediato, ma anche una risorsa strategica pernei prossimi anni. Tutti motivi validi per decidere di puntare su di luindogli il contratto per altri cinque anni.