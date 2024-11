Ilrestodelcarlino.it - Basket, Unieuro Forlì crolla a Udine

, 13 novembre 2024 –. Al PalaCarnera termina 84-75 in favore dei friulani di casa, al termine di un match dominato in lungo e in largo. Prima delle ultime fasi di gara, i biancorossi, sotto in doppia cifra già nel primo parziale, non sono mai andati oltre il -16. Parravicini (15 punti) il top scorer dei romagnoli, che torneranno ora in campo domenica contro Cantù. Dopo un avvio equilibrato,prende subito il largo nel primo periodo di gioco. Tutto troppo facile per i padroni di casa, che con un break di 8-0 scappano via sul +15 (27-12).non c’è e la musica non cambia nemmeno nella seconda frazione. Con le triple di Da Ros e la precisione di Alibegovic in lunetta, l’Old Wild West allunga addirittura sul +26 (48-22). Solo prima della pausa lunga, stringendo i bulloni in difesa, l’batte un colpo (50-34).