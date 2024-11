Napolipiu.com - Barcellona, incontro segreto per Kvaratskhelia: ‘Flick lo vuole a tutti i costi

El Nacional svela il blitz di Laporta con l’agente del georgiano: offerta da 80 milioni al Napoli Ilesce allo scoperto per Khvicha. Una notizia clamorosa arriva dalla Spagna: secondo l’edizione catalana di El Nacional, una delle testate più autorevoli del paese, il presidente Joan Laporta ha incontrato giovedì scorso l’agente del georgiano del Napoli e ha messo sul piatto un’offerta da 80 milioni.Il piano di Flick peralHans-Dieter Flick ha le idee chiare per il suo nuovo. Il tecnico tedesco ha inseritoin cima alla lista dei rinforzi offensivi. Il club blaugrana cerca due attaccanti per la prossima stagione e il georgiano, seguito da tempo dagli scout catalani, viene considerato perfetto per il tipo di calcio che l’ex ct della Germaniaproporre al Camp Nou.