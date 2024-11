Gaeta.it - Video virale sulla Luna gigante nell’Artico: ecco la verità dietro il falso fenomeno

Facebook WhatsAppTwitter Unha recentemente attirato l’attenzione del pubblico, mostrando una presuntavisibilein concomitanza con una eclissi solare incredibilmente breve. Questo contenuto, che ha destato curiosità e stupore, si è rivelato essere unun approfondimento sul tema, per chiarire eventuali dubbi e fornire informazioni corrette.La presunta eclissiSui social network, ilche mostra laa dimensione esagerata ha suscitato un notevole interesse, creando anche una certa confusione. Il post allegato descrive ilcome un’eclissi totale di Sole che avviene al circolo polare Artico, dove lasarebbe visibile per soli 30 secondi. Questo evento sarebbe legato al perigeo, il punto in cui lasi avvicina maggiormente alla Terra.