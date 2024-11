Gaeta.it - Verso il via libera al Ponte sullo Stretto: tra polemiche e prescrizioni minuziose

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildi Messina continua a sollevare un acceso dibattito tra sostenitori e critici. Le recenti discussioni presso la commissione Via-Vas hanno portato a un’approvazione che, pur se inizialmente favorevole, include una serie di indicazioni tecniche da rispettare nelle fasi di realizzazione. Questo progetto, già al centro di controversie politiche, si trova ora in una fase cruciale che determinerà il suo futuro.L’iter di approvazione del progettoIl processo di approvazione delha visto un susseguirsi di richieste di chiarimenti e obiezioni, generando un lungo tira e molla tra le varie parti coinvolte. La commissione Via-Vas, che analizza la compatibilità ambientale dei grandi progetti come questo, sta ora per esprimere un parere finale che potrebbe risultare positivo, sebbene condizionato daspecifiche.