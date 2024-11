Ilrestodelcarlino.it - Uno striscione fuori dal Mazzoni per salutare il cappellano

Uno, affissodall’ospedale, per rinnovare il proprio affetto nei confronti di don Francesco Simeone, ilche nelle prossime settimane lascerà il Piceno per tornare a Taranto, sua città d’origine. L’iniziativa è stata assunta da alcuni fedeli e da parte del personale sanitario del ‘’, dopo il caso che ha caratterizzato le ultime ore a seguito della decisione del vescovo Gianpiero Palmieri di nominare don Francesco Mangani, attuale parroco di Roccafluvione, proprio al posto di don Francesco Simeone come guida spirituale per l’ospedale. Alcune persone, tra l’altro, avevano proposto anche una raccolta di firme. "Don Francesco – si legge nello-, la comunità ascolana ti ama e si stringe intorno a te. Sei un vero prete, un uomo dal cuore d’oro". A spegnere le polemiche, chiarendo i motivi per i quali don Simeone tornerà in Puglia, sono però lo stesso Palmieri e l’arcivescovo di Taranto Ciro Miniero, attraverso una nota congiunta.