Liberoquotidiano.it - Trump nomina Elon Musk, un ruolo-chiave: "Sarà il nostro progetto Manhattan", come una bomba atomica?

Il dipartimento per l'Efficienza governativa guidato da"diventerà potenzialmente il '' dei nostri tempi". Lo ha detto Donaldnella nota in cui ha annunciato laa "ministro" del ceo di X, paragonando la 'missione' del "Grande, che lavorerà insieme al Patriota americano Vivek Ramaswamy per smantellare la burocrazia governativa, per tagliare gli sprechi e gli eccessi regolatori e ristrutturare le agenzie federali" alche portò allo sviluppo delladurante la Seconda guerra mondiale. Nella notte italiana il neo-presidente americano ha presentato ufficialmente la sua "squadra": a essere premiati sono stati i fedelissimi del suo "cerchio magico" che sono assurti ai ruolinella leadership della prima potenza mondiale.