Ilnapolista.it - Trentalange punta ancora alla presidenza Aia: «Bisogna approfondire protocolli Var e valutare»

L’ex presidente dell’Aia, Alfredo, coinvolto nel caso D’Onofrio, prima inibito dal tribunale federale, poi riaccolto all’Aia dopo aver vinto il ricorso in Appello, tornacarica. Oggi ha presentato il suo programma per ritornare a ricoprire la carica di presidente dell’Aia, oggi occupata da Pacifici. Le sue parole riproposte da Sportmediaset.Leggi anche: Caso D’Onofrio, dal Tribunale Figc tre mesi di inibizione per«Oggi non abbiamo più il 2% all’interno del Consiglio federale, la modifica dello Statuto parla di un’autonomia gestionale e tecnica, ma non vedo prospettive e futuro senza l’autonomia. Questo è un progetto sostenibile che non vuole uscire dFigc, quello che interessa oggi è capire se ci sono possibilità per arrivare a questa autonomia».: «Non vedo futuro senza l’autonomia dell’Aia»L’ex presidente Aia ha presentato il suo programma all’università eCampus a Roma, in vista delle elezioni che si terranno il prossimo 14 dicembre.