Thesocialpost.it - Tredicenne ha un malore, la prof se ne accorge e lo salva: “Rischiava un arresto cardiaco”

Tragedia sfiorata qualche giorno fa in una scuola di Palermo, l’istituto alberghiero “Paolo Borsellino”. Durante l’ora di educazione fisica, all’improvviso uno studente di 13 anni comincia ad accusare difficoltà respiratorie. Poi inizia ad impallidire. La suaessoressa fortunatamente se nesubito e chiama i soccorsi. In pochi minuti arriva sul posto un’ambulanza che trasporta in ospedale l’alunno. La prontezza dell’intervento ha così evitato che il giovane andasse in.Leggi anche: Cremona, Francesco di 16 anni morto dopo una scuola: il dolore della comunitàSecondo quanto si è appreso, il 13enne, che frequenta il primo anno di scuola superiore, ha così scoperto di soffrire di una “allergia polmonare”. Dopo il ricovero all’ospedale Civico Di Cristina, è stato dimesso ed è rientrato a scuola.