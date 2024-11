Lanazione.it - Studenti in piazza il 15 novembre: “Contro un diritto allo studio divenuto privilegio”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 132024 – Inper difendere il. Il 15l’Udu Firenze - Sinistra Universitaria chiama a raccolta glie le studentesse indella Santissima Annunziata alle o10,30, per protestareun modello di università e società che, secondo loro, penalizza ile favorisce la privatizzazione dei servizi. L'iniziativa, che si terrà in contemporanea con altre mobilitazioni in Italia, denuncia i recenti tagli al fondo di finanziamento ordinario per gli atenei statali. Tagli al finanziamento e crisi delIl taglio di 173 milioni di euro al fondo, di cui 17 milioni solo all'Università di Firenze, rischia di incidere pesantemente sui servizi per gli, contribuendo alla crescente dipendenza dal settore privato per compensare le carenze strutturali del pubblico.