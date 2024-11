Nerdpool.it - Sakamoto Days: Annunciata la seconda stagione prima della première dell’anime

ha ufficialmente fissato una data di uscita per il debuttoil prossimo anno e ha annunciato che anche laè già in lavorazione per l’anno prossimo.è la prossima importante serie mangarivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a debuttare ufficialmente come adattamento anime il prossimo anno.di Yuto Suzuki ha conquistato i fan del manga fin dal suo debutto e ora sta per raggiungere un nuovo livello di popolarità con il debuttosua nuova serie anime televisiva. A ciò contribuirà anche il fatto che due stagioni sono già pronte per essere trasmesse.Con l’uscita diprevista per gennaio, come parte del programma di anime Winter 2025 del prossimo anno, l’anime ha condiviso un massiccio aggiornamento su ciò che i fan possono aspettarsi dai nuovi episodi e su quando potranno vederli.