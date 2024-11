Sport.periodicodaily.com - Romania-Kosovo: le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 2 di Lega C di Nations League 2024/2025. I padroni di casa sono ad un passo dalla promozione che però gli ospiti vogliono contendere fino all’ultimo.si giocherà venerdì 15 novembre 2024 alle ore 20.45 presso la National Arena di Bucarest.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rumeni guidano il girone a punteggio pieno con quattro vittorie in altrettante partite. Adesso l’obiettivo per la Nazionale di Lucescu è calare il poker per blindare il primo posto e assicurarsi la promozione in Lega B. Dopo la sconfitta all’esordio, i kosovari hanno vinto gli ultimi tre incontri disputati restando così in scia dei rumeni capolisti. In caso di successo la Nazionale di Foda aggancerebbe proprio i prossimi avversari in testa alla classifica giocandosi così la promozione all’ultima giornata.