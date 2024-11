Lanazione.it - Rally della Lanterna, grande successo per la Squadra Corse Città di Pisa

, 13 novembre 2024 - Un fine settimana intenso quello scorso dove i vincitori di classe di ognuna delle dieci zone in cui è divisasticamente l’Italia si è presentato per disputare ilfinale unica per giocarsi il titolo di Coppa Italia di Categoria. Impegno quindi importante per i conduttoridiasd che hanno sostenuto questa trasferta in Liguria ed affrontare l’impegnativa gara che prevedeva o tratti cronometrati con un chilometraggio di 86 Km su un percorso globale di 343 Km. Alla fine il risultato finale ha ripagato dei sacrifici fatti sia del duo composto da Gianluca Marchi e Michele Salotti che con l’usuale Renault Clio Rs sono riusciti a vincere la classe rifacendosi così delle varie vicissitudini che hanno accompagnato le ultime due stagioni.