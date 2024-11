Gaeta.it - Pressioni e minacce per una vittima di rapina: la storia di una giovane a Napoli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una ventiseienne disi trova ora a dover affrontare non solo il trauma di un’esperienza traumatica, ma anche una serie die intimidazioni ricevute sui social. Quindici giorni prima dell’inizio del processo che vede imputati i suoitori, laha già segnalato delle gravi, che evocano ansie non del tutto sopite in seguito allasubita il 23 novembre 2023, durante la quale le sono stati sottratti 5mila euro.I fatti dellaLaè avvenuta quando ladonna, che si trovava a Roma, era stata avvicinata da due ragazze che le hanno chiesto un passaggio di ritorno a. In una situazione di apparente normalità, la ventiseienne si è vista catapultata in un incubo non appena giunta a destinazione. Ad attenderla, unarmato di pistola e con il volto coperto, che, ignorando le compagne, le ha puntato l’arma contro, costringendola a consegnare una borsa contenente una somma di denaro significativa.