Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno dei Gemelli | 13 novembre 2024

Leggi su Tpi.it

di(13): leper ildei– Siete deldeie volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 13, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:L’per idi, 13, suggerisce una giornata piena di energia positiva. In amore, la vostra passione sarà travolgente, con le stelle che favoriscono la seduzione e nuovi incontri, se siete single. La Luna in Ariete e l’influenza di Giove e Urano vi rendono irresistibili, quindi preparatevi a vivere momenti romantici intensi. Tuttavia, un avvertimento arriva da Nettuno, che potrebbe farvi desiderare troppo dal partner, quindi mantenete un equilibrio nelle vostre richieste?.