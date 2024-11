Gaeta.it - Nuovo commissario di polizia stradale a Udine: Stefania Gangemi in prima linea per la sicurezza

Facebook WhatsAppTwitterè stata nominatacapo della Sezionedi. Con una carriera in ascesa e un forte profilo professionale,è pronta a guidare una serie di iniziative mirate a migliorare lanella regione. Il suo approccio strategico si è già espresso nei controlli stradali avvenuti lo scorso weekend, un’operazione volta a combattere la guida in stato di ebbrezza e l’uso di sostanze stupefacenti.Chi è: un percorso professionale distintivoOriginaria della Sicilia,ha 35 anni e una laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Messina. La sua carriera inè iniziata nel giugno 2018, quando ha intrapreso il cammino presso la Scuola Allievi di Trieste.