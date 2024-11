Panorama.it - Musk attacca i magistrati sui migranti. Mattarella: "L'Italia sa badare a se stessa"

Elonè un genio, ma anche un megalomane pittoresco. In quanto tale, ne spara una al giorno, e non parliamo solo di razzi. Uno così, teoricamente, andrebbe ignorato, se davvero si volesse fargli del male. Invece è accaduto qualcosa di diverso. Con un solo “tweet”,ha reso tutta l’sovranista, sinistra compresa. Per una volta, solo per una volta, è la sinistra a gridare contro il “vincolo esterno” che sfida la sovranità nazionale. I casi della vita. La sorpresa è che anche il Quirinale è sceso nell’arena. Dopo che il patron di Tesla ha scritto su “X” che “questi giudici devono andarsene”, riferito a queini che si sono opposti al decreto Paesi Sicuri, la presidenza della Repubblica ha emesso un comunicato. Anzi. Più che un comunicato, una frustrata. Volutamente rumorosa.