Oasport.it - Mike Tyson torna sul ring a 58 anni! L’ultima volta nel pieno della pandemia

Per qualche ragione,non intende proprio staccarsi dal. A quasi vent’dal suo ritiro ufficiale, continua a finire sempre lì, tra le corde che gli hanno dato la fama in tutte le sue declinazioni, positive e negative. Contro Jake Paul, ormai arrivato a 58 primavere, l’ex Ironfa tappa in Texas per sentire un antico richiamo.lo avevamo visto nel 2020, e non contro un pugile qualsiasi, ma contro un altro campione di comprovata fama, vale a dire Roy Jones Jr., uno che di titoli mondiali ne ha vinti in quattro diverse categorie di peso. Finirono in parità, quelle otto riprese messe insieme inperiodo Covid (si era a luglio dell’anno più difficilestoria recente per tutto il mondo).Di quello che è accaduto neglidopo il(per non parlare, ovviamente, di quando ci saliva per avere il massimo dal suo sport) s’è detto tanto, forse pure troppo.