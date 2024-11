Maltempo arriva il freddo | Da domani sensibile calo temperature e neve

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –in arrivo? “Da giovedìundellesu buona parte dell’Italia, è un nucleo polare che dalla Svezia scende velocemente e che farà scendere le minime sensibilmente su gran parte del Paese. A Roma giovedì avremo 5 gradi di minima e venerdì e sabato addirittura 2. Quindi un primo impulsorapido dal nord che porterà anche delle nevicate sull’Appennino centrale, fino a mille metri. Un impulso che sarà confinato su queste zone del centro adriatico, un po’ verso al sud. Sul resto dell’Italia il tempo sarà bello”. A dirlo all’Adnkronos Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’ segnalando che “oggi in parte ci sarà ancoraforte sulla Sicilia, localmente su Calabria e poi qualcosa anche in Sardegna”. “Quindi abbiamo 2 fasi – spiega Tedici – una perturbata ancora con allerta al sud, sulle isole maggiori, poi da giovedì un po’ disul gran parte dell’Italia: più accentuato sulle regioni adriatiche con minime molto basse, anche zero gradi, sulle regioni centrali.