Ilrestodelcarlino.it - "Mai pensato di andar via: qui si vive la comunità"

L’idea disene non è più convincente di quella di rimanere, non per i fondatori del Collettivo Caciara. Cos’è il Collettivo Caciara? "E’ un gruppo politico nato con la volontà di dare voce e spazio alle persone che non si sentono rappresentate da nessuno diciamo in questa città. E questa nostra idea di spazio e strumento politico nasce ormai cinque anni fa, nell’arco di questi anni, si è sviluppata attraverso azioni e attività di diverso genere, tutte comunque accomunate dalla nascita e dalla crescita dal basso. Le attività che abbiamo sempre svolto e che continuiamo a svolgere comunque, sono orientate ad attivare le persone della nostra generazione, sia da un punto di vista culturale con presentazioni di libri, incontri, dibattiti, proiezioni di film, eventi con una particolare attenzione alla tematica della Resistenza ascolana.