Oasport.it - LIVE Roma-Lione 0-3, Champions League calcio femminile in DIRETTA: le francesi calano il tris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51?, Gilles fa 0-3. Deposita in rete dopo che il corner dalla destra di Svava aveva sbattuto sul palo.51? Super Ceasar su Dumornay che spara da posizione ravvicinata dalla sinistra, deviazione provvidenziale della numero 12.50? Cross di Glionna dalla destra che termina tra le mani di Endler: nessuna giocatrice giallorossa in mezzo.49? Mancino completamente sballato da parte di Svava: conclusione altissima.48? Duro intervento di Linari dal limite su Dumornay: punizione per l’OL da buona posizione. Ne sistema tre in barriera Ceasar.45? Parte la ripresa, buon divertimento!Quanti rimpianti per le ragazze di Alessandro Spugna, capaci di disputare (sino alla rete del vantaggio francese) un primo tempo coriaceo e di assoluta applicazione.