Le mire cinesi e l'ultima di Biden. Tutto pronto per il G20 di Rio

Ambiente, geopolitica, fame, conflitti e scambi commerciali. Ma anche (o soprat) sul tavolo di discussione del G20, evidentemente, ci sarà il cambiamento in corso alla Casa Bianca e come esso influenzerà le future politiche americane.a Rio per il G20 Brasile 2024, in programma al Museum of Modern Art (MAM) dal 17 al 19 novembre 2024 a cui parteciperà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sarà il primo vertice mondiale a cui Joeparteciperà dopo la sconfitta elettorale alle presidenziali, e non è escluso un possibile incontro con il presidente cinese Xi Jinping.Il summitDiciannove i Paesi presenti in Brasile (oltre a due organismi regionali come l’Unione Africana e l’Unione europea) che rappresentano circa l’85% del pil mondiale e il 75% del commercio mondiale.