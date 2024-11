Linkiesta.it - Le contraddizioni di un governo sovranista che non difende la patria dai trumpiani

Signora Presidente del Consiglio, e la Nazione? Dov’è finita? Signor ministro dei Trasporti, e la difesa della, dove la mettiamo? Non capite che qui la, la Nazione, è seriamente in pericolo, ma non per i ventisette e poi i sette profughi che hanno fatto il viaggetto Brindisi-Albania-Brindisi, ma perché sono gli americani ora al potere a fare dell’Italia una repubblica della banane? E lei, presidente Giorgia Meloni, questo non dovrebbe consentirlo (lasciamo stare Matteo Salvini che è uno convinto che basta mettersi la cravatta rossa, la giacca blu e la camicia bianca per diventare un leader).Sì, perché l’uno-due sferrato da Steve Bannon e Elon Musk polverizza la dignità nazionale. Poi si può benissimo sostenere che il primo è un pazzoide uscito di galera pochi giorni fa, e il secondo un egocentrico megalomane: però il fatto spiacevole è che entrambi sono, soprattutto Musk, due volti del trumpismo che governerà il pianeta per i prossimi quattro anni.