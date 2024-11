Ilgiorno.it - "L’affollamento rende difficile la rieducazione"

Il carcere di ‘San Vittore’ di Milano e il ‘Nerio Fischione’ di Brescia ai vertici della classifica nazionale per tasso di affollamento sui posti disponibili. Secondo l’aggiornamento al 31 ottobre del Dap, Dipartimento di amministrazione penitenziaria, sono 8961 i detenuti presenti nelle carceri lombarde, più del 150% in più rispetto ai posti effettivamente disponibili. ‘San Vittore’ è al primo posto con il 222,2% di tasso di affollamento, seguito dalla casa circondariale bresciana con il 207,1%. A Como il tasso di affollamento sui posti disponibili è del 192,4%, a Busto Arsizio 191,2%, a Lodi 190,9%, al ‘Resmini’ di Bergamo 181,1%, a Monza 175,3%. Se si considera il tasso di affollamento ‘ufficiale’, che conteggia tutti i posti delle strutture carcerarie, e non solo quelli effettivamente utilizzabili, è Brescia al primo posto per affollamento, con il 207,1%.