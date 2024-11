Ilrestodelcarlino.it - "La Vigor sta bene. Pronti per la Samb"

Se contro la Recanatese fosse arrivata la vittoria, a Senigallia si parlerebbe di unacon il fiato sul collo delle prime della classe. Così non è stato, ciò nonostante la classifica è più che soddisfacente. Se Clementi toccherà le corde giuste nel corso della settimana l’amarezza per una vittoria solo accarezzata può trasformarsi in una spinta in più. "Dopo un ottimo inizio abbiamo riscontrato qualche piccola difficoltà, ma la squadra sta, ha saputo reagire e questi ottimi risultati lo dimostrano – dice Alessandro De Angelis, il metronomo della compagine senigalliese -. La gara contro la Recanatese ci lascia un po’ di amaro in bocca, abbiamo provato a vincerla in tutti i modi, ma il gol non è arrivato. Dispiace, perché una vittoria ci avrebbe portato a ridosso delle prime, ma rimane la prestazione: solida e determinata da parte di tutti".