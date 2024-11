Ilnapolista.it - La Roma dei Friedkin non vuole allenarla nessuno, alla fine è rimasto solo Ranieri (Repubblica)

Ladeinon, con Marco Juric e Silvia Scotti, mette in fila tutti i no che ladeiha incassato. E sono tantissimi. I proprietari americani si sono rassegnati all’unico disponibile: Claudio. Peraltro un buon allenatore.Scrive:Si torna al 2009, quando Claudiodecise di salvare la sua, prese il posto di Spalletti e sfiorò lo scudetto contro l’Inter del Triplete. Come nel 2019 quando, dopo l’impresa della Premier vinta con il Leicester, decise di salvare la suae prese il posto di Di Francesco per arrivare astagione. Ci risiamo. Si ricomincia. A 73 annivola a Londra, parla con i proprietari del club, Dane figlio, e si prepara a salvare ancora la squadra che ama.