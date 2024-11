Movieplayer.it - Jude Law non farebbe un altro film Marvel dopo Captain Marvel: "Hanno ignorato le mie idee"

Leggi su Movieplayer.it

La star inglese ha ammesso di aver chiuso con l'MCUche le sueper il malvagio Yong-Rogg disono state in gran parte ignorate. QuandoLaw si è unito alCinematic Universe nei panni di Yon-Rogg, i fan avevano grandi speranze per il radioso futuro del villain. Nonostante la sua notevole performance, il personaggio è finito nel dimenticatoio, spingendo il suo interprete ad ammette che probabilmente non reciterà più in nessun. Interrogato da GQ su un suo possibile ritorno nel ruolo di supercriminale nell'MCU, Law ha dichiarato: "Fare un? Probabilmente no. Il mio personaggio era un po' arido. Volevo essere un po' più divertente. Speravo di essere uno di quei villain esagerati, così ho proposto molteche .