Gaeta.it - Incendio devasta calzaturificio ad Arzano: indagini in corso e fabbrica sequestrata

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un violentoha colpito nella notte scorsa unsituato in via Antonio D’Auria ad, provocando danni notevoli alla struttura. La dinamica e le cause che hanno portato alla propagazione delle fiamme sono ancora oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti, che si trovano al lavoro per chiarire i dettagli dell’accaduto. Fortunatamente, non si registrano feriti tra i lavoratori, ma la situazione rimane seria per il coinvolgimento dellae delle persone che vi lavorano.Le operazioni di spegnimento e i danniL’emergenza è scattata intorno a mezzanotte, quando le fiamme hanno iniziato a divampare all’interno dell’edificio. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area.