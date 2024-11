Quotidiano.net - Il Tar conferma la sospensione di Vannacci per 11 mesi

Nessuna illegittimità nel provvedimento con il quale il Ministero della Difesa, a fine febbraio scorso, ha disposto ladisciplinare dall'impiego per undicinei confronti del generale, e adesso eurodeputato, Roberto, dopo un'inchiesta sulle affermazioni contenute nel suo libro "Il mondo al contrario" diventato un caso editoriale. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto il ricorso proposto dallo stesso. Disposta, invece, dal Gip del Tribunale militare di Roma l'archiviazione del procedimento penale militare a carico del generale per il reato di truffa militare. Il giudice, rende noto l'avvocato diGiorgio Carta, accogliendo integralmente la richiesta avanzata dalla Procura Militare di Roma. Il procedimento era stato avviato "in riferimento a una presunta truffa sulle indennità di missione legate alla presenza della moglie del Generale in Russia, quando ricopriva la carica di addetto militare presso l'ambasciata d'Italia", spiega l'avvocato.