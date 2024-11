Gaeta.it - Il Guardian abbandona X: la decisione sulla piattaforma di Elon Musk

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo dei media sta vivendo un momento di tensione, specialmente per quanto riguarda le scelte editoriali delle testate giornalistiche. Una delle notizie più significative in questo contesto è l’annuncio del, una delle più antiche e rispettate testate britanniche, che ha deciso di non pubblicare più contenutiX, precedentemente conosciuta come Twitter. Questo sviluppo nasce dalla crescente preoccupazione per la qualità dei contenuti diffusie le sue implicazioni sul dibattito pubblico.Gli argomenti alla base della scelta delIl, noto per la sua linea editoriale progressista, ha affrontato diverse problematiche legate a X, evidenziando in particolare la diffusione di contenuti ritenuti inquietanti e razzisti.