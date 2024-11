Il caso dei tamponi irregolari ai calciatori del Monza | l’ex medico delle giovanili del Milan a processo

Leggi su Open.online

Cristiano Fusi,fisiatra ed exdel, e Gianluca Borelli sono finiti sottoper ildeicontro il Coronavirus attorno a cui ruotano le accuse di esercizio abusivo della professione medica e favoreggiamento della prostituzione. La vicenda, ricostruisce Il Corriere della Sera, è stata portata alla luce durante un’indagine della procura distrettuale e ha coinvolto diversidelCalcio che nel 2020 avrebbero ricevutoanti-Covidda parte di Borelli, che non possedeva le necessarie qualifiche mediche. Tra icitati figurano nomi di rilievo come Davide Frattesi e Andrea Colpani, oggi in Serie A, oltre a Davide Bettella e Lorenzo Pirola.L’inchiestaSecondo l’accusa, il dottor Fusi, nonché primario della clinica Zucchi didel Gruppo San Donato, avrebbe introdotto Borelli come suo collaboratore, permettendogli così di eseguire iCovid nella clinica Madonnina dio.