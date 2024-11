I sudcoreani sembrano tutti uguali | sette giornate di squalifica a Bentancur per frase su Son

Leggi su Sportface.it

Quella che voleva essere una semplice battuta costa invece caro a Rodrigo, centrocampista del Tottenham visto in Italia con la maglia della Juventus. L’uruguaiano, infatti, sarà punito con unapari a 7in Premier League per via delle frasi, ritenute razziste dalla Football Association, con cui aveva ironizzato sul compagno di squadra Heung Min Son. Nel corso di un programma televisivo a Por La Camiseta, nel suo paese natale, a giugno il mediano aveva in sostanza detto che i.Il conduttore della trasmissione, infatti, gli aveva chiesto una maglia del numero 7 degli Spurs eaveva risposto: “Quella di Sonny? Potrebbe essere anche del cugino di Sonny, visto che sono”. Son aveva già perdonato sui social il compagno, che però è stato deferito dalla FA e adesso, come riferiscono i giornali inglesi, condannato a saltare di fatto quasi due mesi, tornando a disposizione di Postecoglou soltanto a ridosso del 2025.