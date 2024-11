Liberoquotidiano.it - "Guadagna abbastanza": Fedez-Ferragni, il passaggio-chiave che spiega tutto sulla separazione

, più universalmente noti come Ferragnez, si sono sciolti. La coppia, il sodalizio, il gruppo-famiglia-clan-azienda più cliccato e social all'italiana chiude con il capitolo che mette- forse- fine alla storia delle storie: quello dell'accordo, dell'intesae il contestuale divorzio. Ad annunciarlo sono diverse fonti legali, che rappresentano i due; l'accordo sarà poi omologato dal tribunale di Milano e prevede una sorta di intesa alla pari. In sostanza i punti principali si concentrano sul futuro e la vita dei figli e la rilevante questione economica. Lei, Chiara, rinuncia all'assegno di mantenimento, lui pagherà le spese varie legate ai piccoli (le scuole, le eventuali spese sanitarie e via dicendo); i due bambini staranno forse più con la mamma che col papà, ed entrambi i genitori concorreranno alle spese per i figli.