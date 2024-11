Lettera43.it - Grillo e quel «filo rosso che lo lega a Elon Musk», almeno secondo il suo blog

Leggi su Lettera43.it

Cantanti, politici, vip e persino testate giornalistiche stanno lasciando X in protesta contro le politiche del suo patron, futuro capo del Dipartimento per l’efficienza del governo dell’amministrazione Trump, al centro di una polemica anche con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le parole che il miliardario ha riservato ai giudici italiani. Insomma, tutto il mondo ha gli occhi puntati su di lui, così anche Beppe, attraverso un articolo comparso sul suoscritto da Isaac J.P. Barrow, ha cavalcato l’onda di Mister Tesla: «Unle loro visioni del mondo».“Sebbene #non sogni di giocare con le stelle e i razzi, come fa #, c’è unchele loro visioni del mondo. Dal Reddito Universale alla lotta alla disinformazione, dall’innovazione tecnologica alla giustizia sociale, dalla robotica alla mobilità.