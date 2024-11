Quifinanza.it - Genoa in vendita, Banca Moelis in cerca di acquirenti per sostituire 777 Partners

Partono le ricerche di una nuova proprietà per il. La società rossoblu è ufficialmente al lavoro per trovare un acquirente che raccolga l’eredità del Grifone tra le rovine dell’universo calcistico di 777. La holding americana è a un passo dal fallimento e dopo tre anni da azionista di maggioranza ha intrapreso da mesi la ritirata dalla guida del club, lasciando l’incombenza a A-Cap, principale finanziatore del gruppo di Miami con un investimento di 2 miliardi di dollari, e oggi creditore.L’incaricoLa società statunitense di assicurazione controlla di fatto ile ha dato mandato allad’investimenti& Company, di sondare il terreno tra le proposte arrivate dai potenziali.Paul Mann, tra i più alti dirigenti dell’istituto, è stato in Italia nelle scorse settimane per incontrare i rappresentanti del club e proprio per dare inizio al percorso esplorativo alla ridi investitori interessati a rilevare il controllo della società rossoblu.