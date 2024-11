Ilfattoquotidiano.it - Forte turbolenza sul volo Lufthansa diretto a Francoforte: 11 feriti

A bordo di unpartito da Buenos Aires ea Francounaha scosso l’aereo mentre sorvolava l’Oceano Atlantico, ferendo 11 persone, tra cui cinque passeggeri e sei membri dell’equipaggio.L’incidente è avvenuto nella giornata di lunedì 11 novembre. L’aereo, un Boeing 747-8 stava volando a un’altitudine di crociera di 33mila piedi quando ha incontrato una zona diparticolarmente intensa. I piloti hanno tentato di salire a 35mila piedi per evitare le correnti d’aria, ma nonostante le manovre, cinque passeggeri che non indossavano le cinture di sicurezza al momento dellasono rimasti. A bordo dell’aereo viaggiavano 329 passeggeri e 19 membri dell’equipaggio.Secondo una portavoce di, “ihanno riportato lesioni per lo più lievi”, ma al momento, l’azienda riferisce, non è stato possibile fornire dettagli più precisi, poiché le persone coinvolte sono sotto osservazione medica.