Foligno al CIAC tutta la profondità di Claudio Verna

Ildicelebra il pittore, la cui educazione artistica prese forma in Umbria. Le sue opere si distinguono per estremo rigore e intenso abbandono emotivo. Il colore è l’elemento dominante nei dipinti di, in cui esplora la saturazione e la luce.è figura chiave e fondatore del movimento artistico Pittura Analitica. Le sue opere sono alimentate dal colore, dalla luce, dalla vita. Ildi(Centro Italiano Arte Contemporanea) ospita dal 27 ottobre 2024 al 12 gennaio 2025 la mostra. Lanella superficie, a cura di Italo Tomassoni. L’educazione artistica di, classe 1937, ha preso forma in Umbria per proseguire poi con una lunga carriera in particolare a Firenze e Roma, numerose mostre collettive e rassegne internazionali.