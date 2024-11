Lanazione.it - Firenze, la moda sposa la solidarietà per Ant

, 13 novembre 2024 - Da venerdì 15 a domenica 17 novembre con orario continuato 10-19 (venerdì, sabato e domenica) torna lo Shopping Solidale dellapresso la Sala delle ex Leopoldine piazza Tasso 7 ache per l’occasione si trasformerà in una grande boutique solidale dove trovare capi di abbigliamento, accessori, pelletteria, bijoux, luxury brand e profumeria messi a disposizione da tantissime aziende diallo scopo di raccogliere a favore di Fondazione ANT e delle sue attività sanitarie sul territorio. L’evento è organizzato dalla Delegazione ANT dicon il Patrocinio del Comune di. Sarà possibile trovare tra i donatori Salvatore Ferragamo, Trussardi, Patrizia Pepe, Stefano Ricci, Liu Jo, Tod’s, La Carrie, Gaelle, Marc Ellis, Roy Rogers, Gallo, Angela Caputi, Saponerie Fissi, Lorenzo Villoresi, Dr.