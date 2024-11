.com - Finals, Medvedev batte De Minaur e rinvia la qualificazione di Sinner

(Adnkronos) – Dopo il ko all’esordio con lo statunitense Taylor Fritz, Daniilsi riscatta e supera Alex Denel match valido per la seconda giornata del gruppo intitolato a Ilie Nastase alle Atpdi Torino. Il russo, numero 4 del mondo,l’australiano, numero 9 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e 20 minuti. Alle 20.30, sempre per il gruppo Nastase, in campo l’azzurro Jannikcontro Fritz. La vittoria didi fatto la possibilediin semifinale già da stasera: anche vincendo con Fritz, l’azzurro dovrà comunque attendere giovedì, quando affronterà proprioDeladiseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .