Quifinanza.it - Fatture elettroniche, pronto il Modello F24 precompilato per pagare il bollo virtuale

Leggi su Quifinanza.it

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio online attraverso il quale i contribuenti possono versare l’imposta disulle. La procedura può essere gestita in maniera molto semplice anche per calcolare l’ammontare degli importi che devono essere versati.Lo strumento, che permette di calcolare l’imposta disulle, è accessibile attraverso il portalee Corrispettivi. Lo strumento dà la possibilità ai contribuenti di completare l’operazione in pochi passaggi, in un modo molto semplice e indubbiamente veloce. Le motivazioni che hanno indotto l’Agenzia delle Entrate a rendere disponibile questo strumento è quello di rendere il più semplice possibile questo adempimento. Ma non solo: l’intento è quello di rendere automatizzato il controllo sui pagamenti online.