Lanazione.it - Empoli, consigliere esce dall’aula durante il minuto di silenzio per Nassiriya: “Eravamo gli invasori”

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 13 novembre 2024 – E’ uscitodel consiglio comunale diildiper le vittime degli attentati di, di cui ricorreva il 21esimo anniversario. È polemica adper la scelta di Leonardo Masi,del gruppo civico di sinistra 'Buongiorno-Siamo', candidato sindaco finito al primo storico ballottaggio della città alle Comunali dello scorso giugno contro il candidato del Pd Alessio Mantellassi, che poi prevalse. La richiesta deldiera stata fatta in modo unitario da FdI e FI, ma sia la giunta di centrosinistra che i consiglieri di maggioranza avevano aderito. "Sono uscito per non fare polemica, ma rivendico la scelta - ha spiegato Leonardo Masi - Noi in quel momentoPaese invasore.