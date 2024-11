Emma conquista il Forum difende i rapper e dice no a Sanremo | Non ce la faccio proprio ho bisogno di dormire e respirare

Leggi su Open.online

«Mi fermo. Hodi, di fare cene con gli amici, die di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi», è questo il programma diMarrone dal 18 novembre in poi, perché il 17 concluderà al PalaFlorio di Bari il suo minitour dei palazzetti. Nel mezzo, domani, il live al Palazzo dello Sport di Roma. Poi una pausa dalla quale, come ha dichiarato ad Andrea Laffranchi sul Corriere della Sera, non la smuoverebbe nemmeno una chiamata di Carlo Conti per il prossimo Festival di, «Non ce la– Hodi un momento per me». Questo perché, 40 anni, fiorentina di nascita e leccese di adozione, ex Amici, proviene da un periodo molto intenso, passato da tre partecipazioni al Festival di, due in gara (2022 Ogni volta è così e 2024 Apnea) e una come ospite di Lazza nella serata duetti.